به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، شهرام مبارکی گفت: در شش ماهه نخست سال جاری، ۷۹۸ هزار و ۳۴۴ تن کالا با ۳۱هزار و ۷۳۱ دستگاه کامیون از پایانه‌های مرزی میلک و میرجاوه ترانزیت شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۱ درصدی داشته است.

وی ادامه داد: از این میزان ترانزیت انجام شده ۴۵۲ هزارو ۵۹۷ تن کالا مربوط به پایانه مرزی میلک و ۳۴۵ هزارو ۷۴۷ تن کالا از طریق پایانه مرزی میرجاوه انجام شده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان با اشاره به تردد روزانه ناوگان ترانزیتی در پایانه‌های مرزی شمال استان گفت: به طور متوسط روزانه بیش از ۵۰۰ دستگاه کامیون از این پایانه‌ها تردد دارند که این میزان تردد، بیانگر جایگاه مهم سیستان و بلوچستان در شبکه حمل‌ونقل و ترانزیت منطقه است.