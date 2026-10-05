به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سیمرغ از پیش‌بینی برداشت ۱۳ هزار تن نارنگی از ۳۵۰ هکتار باغ‌های این شهرستان خبر داد و گفت: با آغاز فصل برداشت، رعایت اصول فنی در چیدن ضروری است.

سیدابوالفضل ساداتیان افزود:بر اساس برآوردها، امسال پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۳ هزار تن نارنگی از ۳۵۰ هکتار باغ‌های این شهرستان برداشت و روانه بازار شود.

وی با اشاره به ظرفیت باغ‌های مرکبات سیمرغ افزود: تولید نارنگی یکی از بخش‌های مهم کشاورزی شهرستان به شمار می‌رود و علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار، در ایجاد درآمد برای باغداران و رونق اقتصادی مناطق روستایی نقش دارد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سیمرغ با اشاره به آغاز برداشت نارنگی تاکید کرد: رعایت نکات فنی هنگام برداشت و جلوگیری از آسیب‌دیدگی میوه و همچنین استفاده از روش‌های مناسب حمل و نگهداری، در حفظ کیفیت محصول پس از برداشت مؤثر است.

ساداتیان گفت: افزایش بهره‌وری و توسعه باغ‌های مرکبات نیازمند توجه همزمان به تغذیه مناسب درختان، مدیریت مصرف آب، کنترل عوامل خسارت‌زا و رعایت اصول فنی در مراحل برداشت و پس از برداشت است.