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حتی ۲۴ ساعت را برای افزایش توانمندی نظامی از دست ندادیم

رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: میزان تولید سلاح‌ها پس از جنگ تحمیلی سوم با مقدار مصرف‌شده، قابل مقایسه نیست؛ حتی ۲۴ ساعت را هم برای افزایش توانمندی نظامی خود از دست ندادیم.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۳- ۰۹:۰۳
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برچسب ها: سردار فدوی ، قدرت نظامی ایران ، موشک های ایران
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