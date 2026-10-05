عضو هیات مدیره انجمن کیفیت ایران و مدیر پروژه IRATF از آغاز اجرای نظام ایرانی اعتباردهی صنعت خودرو با عنوان IRATF خبر داد و گفت: این نظام با هدف تداوم ارزیابی کیفیت قطعه‌سازان و تأمین‌کنندگان در شرایط محدودیت‌های بین‌المللی راه‌اندازی شده است.

نسرین وفایی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، از آغاز اجرای «نظام اعتباردهی صنعت خودروی ایران» با عنوان IRATF خبر داد و گفت: این نظام با هدف ایجاد یک سازوکار داخلی برای تداوم ارزیابی و نظارت بر سیستم‌های مدیریت کیفیت قطعه‌سازان و تأمین‌کنندگان صنعت خودرو طراحی شده است.

وفایی با اشاره به شرایط فعلی صنعت خودرو ادامه داد: محدودیت‌های ناشی از تحریم باعث شده ادامه برخی فرآیند‌های بین‌المللی مرتبط با ارزیابی و صدور گواهینامه‌های سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو با دشواری مواجه شود؛ بنابراین لازم بود برای جلوگیری از ایجاد وقفه در زنجیره تأمین، یک زیرساخت داخلی و پایدار برای این فرآیند ایجاد شود.

او افزود: با امضای تفاهم‌نامه همکاری میان ایران‌خودرو و انجمن مدیریت کیفیت ایران، اجرای IRATF وارد مرحله عملیاتی شده و قرار است این نظام، فرآیند ارزیابی کیفیت در زنجیره تأمین خودرو را در داخل کشور سامان دهد.

عضو هیئت مدیره انجمن و مدیر پروژه IRATF تأکید کرد که راه‌اندازی IRATF به معنای ایجاد یک استاندارد جدید یا کنار گذاشتن الزامات فنی مورد استفاده در صنعت خودرو نیست.

به گفته او، هسته اصلی الزامات این نظام بر پایه استاندارد IATF ۱۶۹۴۹ و مستندات و قواعد مرتبط با آن از جمله Rules، SI و FAQ شکل گرفته است و الزامات اختصاصی خودروسازان نیز به عنوان الزامات مکمل در فرآیند ارزیابی تأمین‌کنندگان لحاظ خواهد شد.

وفایی گفت: آنچه در کشور ایجاد می‌کنیم، در واقع سازوکار اعتباردهی، ارزیابی و نظارت داخلی است، نه یک استاندارد جدید؛ بنابراین مبانی فنی شناخته‌شده سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو همچنان پابرجاست.

عضو هیئت مدیره انجمن و مدیر پروژه IRATF درباره نقش انجمن مدیریت کیفیت ایران در این طرح نیز توضیح داد: بر اساس تفاهم‌نامه منعقدشده، انجمن مسئول اداره ساختار اجرایی IRATF و دبیرخانه رسمی آن است.

او ادامه داد: طراحی و استقرار فرآیند‌های اجرایی، ارزیابی و اعتباربخشی نهاد‌های گواهی‌دهنده یا CB ها، بررسی صلاحیت حرفه‌ای ممیزان، نظارت بر عملکرد نهاد‌های گواهی‌دهنده و ایجاد بانک اطلاعاتی ممیزی‌ها و گواهینامه‌ها از جمله وظایف انجمن در این نظام خواهد بود.

به گفته وفایی، سیاست‌گذاری کلان و نظارت راهبردی نیز از طریق کمیته راهبری و با مشارکت خودروسازان انجام می‌شود.

عضو هیئت مدیره انجمن و مدیر پروژه IRATF در پاسخ به اینکه آیا انجمن مستقیماً گواهینامه‌های کیفیت قطعه‌سازان را صادر خواهد کرد، گفت: انجمن مدیریت کیفیت ایران در این فرآیند نقش شرکت صادرکننده گواهینامه را ندارد.

او توضیح داد: ممیزی و صدور گواهینامه توسط نهاد‌های گواهی‌دهنده‌ای انجام خواهد شد که صلاحیت آنها در چارچوب IRATF ارزیابی و تأیید شده باشد و فعالیت آنها نیز تحت نظارت این نظام قرار گیرد.

وفایی همچنین از پیش‌بینی سازوکاری برای ارزیابی صلاحیت ممیزان خبر داد و گفت: ممیزانی که در این فرآیند فعالیت می‌کنند نیز باید بر اساس معیار‌های مشخص، صلاحیت حرفه‌ای لازم را کسب کنند.

عضو هیئت مدیره انجمن و مدیر پروژه IRATF با اشاره به آغاز مرحله اجرایی IRATF گفت: قطعه‌سازان و تأمین‌کنندگان صنعت خودرو، به‌ویژه شرکت‌هایی که گواهینامه‌های آنها منقضی شده یا در آستانه انقضا قرار دارد،به می‌توانند بر اساس اولویت‌ها و فرآیند‌های اعلام‌شده از سوی خودروسازان وارد این نظام شوند.

او افزود: جزئیات مربوط به فرآیند ارزیابی، نهاد‌های گواهی‌دهنده مورد تأیید و نحوه اقدام شرکت‌های متقاضی از طریق خودروسازان و دبیرخانه IRATF در انجمن مدیریت کیفیت ایران اعلام خواهد شد.

وفایی در پایان گفت: هدف از راه‌اندازی این نظام، حفظ تداوم سیستم‌های مدیریت کیفیت در زنجیره تأمین، جلوگیری از وقفه در فرآیند ارزیابی قطعه‌سازان، کاهش موازی‌کاری، ایجاد یک سازوکار داخلی اعتباردهی و در نهایت تقویت نظارت بر کیفیت در صنعت خودرو است.