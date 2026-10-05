رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد گفت: مهنور خلیل مقدم، دانش‌آموز پایه ششم با حضور در برنامه «محفل ستاره‌ها» روایت خلاقانه‌ای از حماسه و دلاوری زاگرس‌نشینان به‌ویژه بختیاری‌های لردگان و لر‌های کهگیلویه و بویراحمد ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،فرهاد خاکسار حقانی گفت: حضور دانش‌آموزان نخبه و مستعد در عرصه‌های علمی، فرهنگی و هنری، جلوه‌ای از ظرفیت‌های ارزشمند نسل آینده کشور است و مهنور خلیل مقدم نیز از جمله دانش‌آموزانی است که در کنار موفقیت‌های علمی، توانمندی قابل توجهی در حوزه قصه‌گویی و روایتگری دارد.

وی افزود: مهنور خلیل مقدم که پیش از این موفق به کسب رتبه نخست مسابقات ریاضیات خلاق کشور شده بود، چهارم مهر با حضور در برنامه «محفل ستاره‌ها» که از شبکه پویا و به‌صورت بازپخش از شبکه سه سیما پخش شد، به قصه‌سرایی پرداخت.

معاون دانشگاه آزاد اسلامی شهرکردگفت: این دانش‌آموز در روایت خود، با بهره‌گیری از عناصر داستانی و ادبی، حماسه بختیاری‌ها در جنگ رمضان را بازگو کرد و با نگاهی خلاقانه، بخشی از رشادت‌ها و دلاوری‌های مردم زاگرس را به تصویر کشید.

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد گفت: روایت مهنور خلیل مقدم برگرفته از دلاوری‌های زاگرس‌نشینان، به‌ویژه بختیاری‌های لردگان و لر‌های کهگیلویه و بویراحمد بود و توانست بخشی از فرهنگ، غیرت و روحیه مقاومت مردم این خطه را در قالب قصه به مخاطبان منتقل کند.

خاکسار حقانی با بیان اینکه قصه‌گویی می‌تواند ابزاری مؤثر برای انتقال فرهنگ و هویت ملی به نسل جدید باشد، گفت: آنچه در روایت مهنور قابل توجه است، پیوند میان استعداد فردی، خلاقیت، تاریخ و هویت ایرانی است؛ به‌گونه‌ای که این قصه تنها روایت یک واقعه تاریخی نیست، بلکه پیامی درباره غیرت، مردانگی، ایستادگی و همبستگی همه ایرانیان در شرایط سخت و بحرانی را در خود جای داده است.

وی خاطرنشان کرد: باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد از حضور و درخشش استعداد‌های جوان در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی و هنری حمایت می‌کند و معرفی چنین ظرفیت‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز شکوفایی بیشتر استعداد‌های نسل آینده باشد.

مهنور خلیل مقدم، فرزند بیژن خلیل مقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی است که پیش از این نیز با کسب رتبه نخست مسابقات ریاضیات خلاق کشور، توانمندی خود را در حوزه علمی و خلاقیت به نمایش گذاشته است.