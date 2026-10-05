آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان یزد در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵، با انجام بیش از ۴۲ هزار آزمایش و فعالیت تخصصی، نقش مؤثری در کنترل کیفیت و ارتقای ایمنی طرح‌های عمرانی استان یزد ایفا کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بر اساس آمار عملکرد شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان یزد بیش از ۴۲ هزار مورد آزمایش و فعالیت فنی را در طرح‌های عمرانی استان یزد انجام داده است.بیشترین حجم فعالیت‌های این آزمایشگاه در این مدت مربوط به آزمایش‌های خاک با ۱۵ هزار و ۷۷۴ مورد و آزمایش‌های آسفالت با ۱۱ هزار و ۳۹۰ مورد بوده است.

همچنین در این مدت، هشت هزار و ۵۵۰ آزمایش بتن، سه هزار و ۸۹۴ آزمایش شیمی و فیزیک، دو هزار و ۲۹ آزمایش مکانیک خاک و ۹۳۶ آزمایش مقاومت مصالح انجام شده است.در بخش خدمات تخصصی نیز ۶۸ اکیپ‌روز آزمایش‌های غیرمخرب انجام و در چارچوب مطالعات و بررسی‌های فنی طرح‌های عمرانی، ۴۸۴ متر حفاری گمانه و مطالعات متعدد ژئوتکنیک به ثبت رسیده است.

مدیر آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان یزد با اشاره به اهمیت این فعالیت‌ها گفت: هر آزمایشی که در این مجموعه انجام می‌شود، گامی در جهت افزایش ایمنی جاده‌ها، ارتقای دوام سازه‌ها و صیانت از سرمایه‌های ملی است.سید عیسی لاهوتی افزود: حضور مستمر در طرح‌های خصوصی و دولتی در حوزه‌های راه و شهرسازی، راهداری، راه‌آهن و فرودگاه استان و ارائه گزارش‌های دقیق و مستند، از مهم‌ترین مأموریت‌های آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک یزد است.وی تأکید کرد: آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به عنوان امین دولت و مردم در حوزه کنترل کیفیت، وظیفه دارد با نظارت و انجام آزمایش‌های تخصصی، زمینه اجرای ایمن و باکیفیت طرح‌های عمرانی را فراهم کند.

عملکرد شش ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان یزد همچنان یکی از ارکان مهم کنترل کیفیت طرح‌های عمرانی استان به شمار می‌رود و در مسیر توسعه ایمن و پایدار زیرساخت‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهد.