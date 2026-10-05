به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرام روانبخش در نشست تخصصی بررسی مسائل و موانع پیش‌روی واحد‌های تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک صنعتی شماره ۳ اهواز افزود: به‌منظور حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان، عارضه‌یابی علمی و بومی‌سازی تکنولوژی‌های مورد نیاز، مرکز پژوهش فناوری در شهرک صنعتی شماره ۳ اهواز تشکیل می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: همچنین با هدف تسهیل ارتباط بخش خصوصی با نهاد‌های اجرایی و پیگیری تخصصی مطالبات صنعت‌گران، شعبه‌ای از “خانه صنعت، معدن ایران در این شهرک راه‌اندازی خواهد شد.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان عنوان کرد: تأمین به موقع مواد اولیه و برطرف کردن چالش‌های تخصیص ارزی در دستور کار برنامه‌های عملیاتی مجموعه صمت استان است و با تمام توان پیگیر تسریع در فرآیند‌های ارزی و تأمین پایدار مواد اولیه واحد‌های تولیدی هستیم. علاوه بر این، موضوعاتی نظیر تأمین سرمایه در گردش، تسهیلات بانکی و توسعه زیرساخت‌های خدماتی نیز در دستور کار قرار دارد.