فیلیپین چین را به ایجاد مزاحمت برای هواپیمای نظامی و شناورهای گارد ساحلی این کشور در، دریای چین جنوبی متهم کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، فیلیپین چین را به ایجاد مزاحمت برای هواپیمای نظامی و شناور‌های گارد ساحلی این کشور در دو رویداد جداگانه طی ۲۴ ساعت گذشته در مناطق مورد مناقشه دریای چین جنوبی متهم کرد.

ارتش فیلیپین اعلام کرد : یک فروند جنگنده «جی-۱۶» چین روز گذشته در نزدیکی آبسنگ «اسکاربرو» چندین بار به یک فروند هواپیمای گشت فیلیپینی نزدیک شده و با انجام مانور‌های خطرناک، مسیر پرواز آن را تحت تأثیر قرار داده است.

گارد ساحلی فیلیپین نیز اعلام کرد : امروز در نزدیکی جزیره «تیتو» در جزایر اسپراتلی، دو شناور گارد ساحلی چین به همراه یک بالگرد نیروی دریایی این کشور، مانع عملیات قایق‌های فیلیپینی برای تعقیب یک شناور ماهیگیری مظنون به صید غیرقانونی با مواد منفجره شدند.

به گفته فیلیپین، یکی از شناور‌های چینی در مقطعی تا حدود ۹ متر به قایق فیلیپینی نزدیک شد و آن را تعقیب و مسدود کرد؛ در پی این اقدام، نیرو‌های فیلیپینی برای حفظ ایمنی، عملیات را متوقف کردند.

فیلیپین این اقدامات را بخشی از الگوی رفتار «خطرناک و اجباری» چین دانسته است. پکن تاکنون درباره این دو اتهام واکنش رسمی نشان نداده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که اختلافات ارضی میان چین و چند کشور منطقه بر سر مالکیت بخش‌هایی از دریای چین جنوبی همچنان ادامه دارد.