رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی کشور گفت: مأموریت دانشگاه جامع علمی‌کاربردی بر پایه تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص و پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی محیط کار شکل گرفته است و از این منظر، ارتباط با صنعت برای این دانشگاه، بخش مهمی از هویت و مأموریت آن به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی کشور در نشست راهبردی با مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (صحا) ضرورت تعمیق و هدفمندکردن ارتباط دانشگاه و صنعت، بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی، مهارتی، پژوهشی و فناورانه دانشگاه برای پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی صنایع را از اولویت‌های مهم این دانشگاه دانست.

دکتر علی اکبری در این نشست، ظرفیت‌های موجود برای توسعه همکاری‌های مشترک، حمایت از طرح‌های فناورانه و پژوهش‌های کاربردی و تقویت پیوند دانشگاه و صنعت مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی کشور با تشریح رویکرد دانشگاه در توسعه آموزش‌های مهارتی و کاربردی، بر ضرورت حرکت از ارتباطات مقطعی و موردی به سمت همکاری‌های پایدار، مسئله‌محور و نتیجه‌گرا میان دانشگاه و صنعت تأکید کرد.

وی گفت: مأموریت دانشگاه جامع علمی‌کاربردی بر پایه تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص و پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی محیط کار شکل گرفته است و از این منظر، ارتباط با صنعت برای این دانشگاه، بخش مهمی از هویت و مأموریت آن به شمار می‌رود.

رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی کشور افزود: هر اندازه فاصله میان نظام آموزش عالی و نیازهای واقعی بخش‌های اقتصادی و صنعتی کاهش یابد، امکان تربیت نیروی انسانی توانمندتر، توسعه فناوری‌های کاربردی‌تر و افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی فراهم خواهد شد، از این رو، دانشگاه جامع علمی‌کاربردی تلاش دارد ظرفیت‌های علمی و آموزشی خود را بیش از پیش در مسیر حل مسائل واقعی جامعه و صنعت به کار گیرد.

دکتر علی اکبری با اشاره به ظرفیت‌های گسترده دانشگاه در حوزه آموزش‌های مهارتی، پژوهش‌های کاربردی و ارتباط با محیط‌های واقعی کار، تصریح کرد: دانشگاه جامع علمی‌کاربردی از شبکه گسترده مراکز آموزشی و ظرفیت قابل توجهی از مدرسان، متخصصان و فعالان حرفه‌ای برخوردار است و این مجموعه می‌تواند بستری مناسب برای شناسایی مسائل و نیازهای فناورانه صنایع، تعریف پروژه‌های کاربردی و هدایت توان علمی و مهارتی دانشگاه به سمت رفع این نیازها باشد.

وی افزود: پیوند دانشگاه و صنعت زمانی اثربخش خواهد بود که به خلق ارزش مشترک منجر شود؛ به این معنا که صنعت از ظرفیت دانشگاه برای حل مسائل و ارتقای فناوری خود بهره‌مند شود و دانشگاه نیز از طریق ارتباط مستمر با صنعت، محتوای آموزشی، مهارت‌های مورد نیاز و جهت‌گیری پژوهشی خود را متناسب با تحولات محیط کار به‌روز کند.

رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی کشور بر ضرورت تقویت مسیر تبدیل ایده به محصول و دانش به فناوری تأکید کرد و گفت: حمایت از ایده‌های نوآورانه، توسعه پژوهش‌های کاربردی، ایجاد زمینه برای تجاری‌سازی دستاوردهای علمی و فناوری و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، می‌تواند حلقه‌های زنجیره نوآوری را به یکدیگر متصل کرده و زمینه حضور مؤثرتر دانشگاه در عرصه فناوری‌های پیشرفته را فراهم کند.

دکتر علی اکبری با تأکید بر آمادگی دانشگاه برای توسعه همکاری‌های مشترک با صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، حوزه‌هایی همچون پژوهش و فناوری، اجرای طرح‌های کاربردی، آموزش‌های تخصصی و مهارتی مورد نیاز صنایع، حمایت از ایده‌های فناورانه و نوآورانه و تسهیل فرآیند تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی را از زمینه‌های مهم همکاری برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های دانشگاه جامع علمی‌کاربردی زمانی می‌تواند بیشترین اثرگذاری را در اقتصاد دانش‌بنیان داشته باشد که در کنار ظرفیت‌های مالی، فناورانه و صنعتی کشور قرار گیرد و یک زنجیره منسجم از نیازسنجی، آموزش، پژوهش، توسعه فناوری، تأمین مالی و تجاری‌سازی شکل گیرد.

مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (صحا)، با تأکید بر ضرورت تقویت پیوند میان دانشگاه و صنعت، گفت: توسعه همکاری‌های مشترک در چارچوب سیاست دانشگاه و صنعت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های طرفین می‌تواند مسیرهای جدیدی را برای توسعه فناوری و تقویت زیست‌بوم نوآوری کشور ایجاد کند.

مهندس محسن نادری‌منش افزود: توسعه ابزارهای تأمین مالی، حمایت از ایده‌های فناورانه و نوآورانه دانشگاهی، سرمایه‌گذاری در طرح‌های دانش‌بنیان و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای تجاری‌سازی فناوری‌ها و دستاوردهای پژوهشی، از مهم‌ترین زمینه‌هایی است که می‌تواند در همکاری میان صندوق و دانشگاه جامع علمی‌کاربردی مورد توجه قرار گیرد.

مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته همچنین بر ایجاد بسترهای مناسب برای اجرای طرح‌های مشترک و حمایت از پژوهش‌های کاربردی تأکید کرد و بهره‌گیری از توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع پیشرفته را در توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور حائز اهمیت دانست.