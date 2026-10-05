به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ محمدرضا قائمی نژاد اظهارداشت: در راستای ارتقای امنیت و آرامش شهروندان و پاکسازی مناطق آلوده و جرم‌خیز، طرح آرامش در شهر و امید به زندگی به مدت ۷۲ ساعت با حضور مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و یگان‌های تابعه اجرا شد که در نتیجه آن ۱۳ خرده‌فروش مواد مخدر در پاتوق‌های خود شناسایی و دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه مأموران با هماهنگی قضائی و در بازرسی از مخفیگاه متهمان، ۷ کیلو و ۱۸۶ گرم انواع مواد مخدر، مقادیری قرص مخدر و اقلام ممنوعه کشف کردند، افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.