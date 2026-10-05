به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مهرداد یادگاری با اشاره به ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در حوزه علوم ورزشی گفت: دریافت این مجوز گامی مهم برای توسعه فعالیت‌های پژوهش‌محور و مسئله‌محور دانشگاه و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و دانشجویان در حوزه علوم ورزشی است.

وی افزود: مرکز تحقیقات آینده‌پژوهی و توسعه در علوم ورزشی با رویکردی آینده‌نگرانه، زمینه لازم برای انجام پژوهش‌های کاربردی، شناسایی نیاز‌های نوظهور حوزه ورزش و ارائه راهکار‌های علمی برای توسعه و ارتقای این حوزه را فراهم خواهد کرد.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد گفت: این مرکز می‌تواند با ایجاد بستر مناسب برای هم‌افزایی میان رشته‌های مختلف علمی، ظرفیت‌های پژوهشی دانشگاه را در مسیر پاسخگویی به نیاز‌های جامعه، صنعت ورزش و نهاد‌های مرتبط با حوزه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی هدایت کند.

یادگاری با بیان اینکه توسعه مراکز تحقیقاتی تخصصی از رویکرد‌های مهم دانشگاه آزاد اسلامی در تقویت جایگاه پژوهش و فناوری است، عنوان کرد: راه‌اندازی این مرکز فرصت مناسبی برای اجرای طرح‌های پژوهشی، برگزاری رویداد‌های علمی، حمایت از ایده‌های نوآورانه و توسعه همکاری‌های علمی با مراکز دانشگاهی، پژوهشی و اجرایی مرتبط با علوم ورزشی ایجاد خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت این مرکز، ضمن تقویت زیرساخت‌های پژوهشی در حوزه علوم ورزشی، زمینه را برای تولید دانش و ارائه راهکار‌های علمی و کاربردی متناسب با نیاز‌های روز و آینده جامعه فراهم کند.