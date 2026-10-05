کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز دریا بعدازظهر و شب متلاطم پیش‌بینی می‌شود و توصیه می‌شود تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناور‌ها به خصوص شناور‌های سبک، تفریحی و صیادی در نظر گرفته شود.

تلاطم دریا، بعدازظهر و شب در مناطق دریایی هرمزگان، ۱۳ مهر

تلاطم دریا، بعدازظهر و شب در مناطق دریایی هرمزگان، ۱۳ مهر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز تداوم باد‌های جنوب غربی برروی دریا و رگبار پراکنده باران در ارتفاعات استان پیش بینی می‌شود.

او افزود: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد‌های جنوب غربی برروی دریا و بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان با رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد، گفت: در برخی از نقاط که شرایط بارشی فراهم نباشد، افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نخواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

حمزه نژاد، خاطرنشان کرد: فردا و چهارشنبه شرایط دریا برای تردد‌های دریایی مساعد خواهد شد و از لحاظ دمایی طی سه روز آینده افزایش دمای بیشینه در استان مورد انتظار است.