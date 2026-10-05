به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل بیمه سلامت مازندران از پرداخت بیش از ۱۵۸ میلیارد ریال هزینه درمان زوج‌های نابارور در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

ذوالفقار تقوی گفت: طرح درمان زوجین نابارور از ابتدای سال ۱۴۰۱ در استان اجرا شده و تاکنون ۳ هزار و ۱۴۳ زوج نابارور در سامانه‌های اداره کل بیمه سلامت مازندران نشاندار شده‌اند.

وی افزود: تنها در سال ۱۴۰۴، مبلغ ۱۵۸ میلیارد و ۴۸۳ میلیون ریال بابت درمان زوج‌های نابارور از سوی بیمه سلامت مازندران پرداخت شده است.

مدیرکل بیمه سلامت مازندران گفت: خدمات درمان ناباروری پیش از سال ۱۴۰۰ جزو خدمات گران‌قیمت و فاقد پوشش بیمه‌ای بود که بر اساس قانون بودجه و تأکیدات رهبر شهید انقلاب و دولت، در تعهد سازمان‌های بیمه‌گر پایه قرار گرفت.

تقوی افزود: تاکنون با ۷ مرکز ارائه‌دهنده خدمات ناباروری در سطح استان قرارداد منعقد شده است.

وی ادامه داد: خانم‌های متأهل تا ۴۹ سال تمام و آقایان متأهل دارای ناباروری اولیه یا ثانویه مشمول این پوشش بیمه‌ای هستند.

مدیرکل بیمه سلامت مازندران گفت: هزینه ۷۴ قلم داروی مرتبط، آزمایش‌ها، تصویربرداری، خدمات فوق‌تخصصی ART شامل IVF، میکرواینجکشن، انتقال جنین و IUI و همچنین تجهیزات مرتبط، تحت پوشش بیمه قرار دارد.

تقوی در پایان افزود: پوشش بیمه‌ای مادران فاقد بیمه در دوران بارداری و شیردهی و کودکان آنان تا ۷ سالگی نیز مطابق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حال اجراست و این خدمات در مراکز دولتی دانشگاهی به‌صورت رایگان ارائه می‌شود.