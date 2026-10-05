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مدیرکل بیمه سلامت مازندران از پرداخت بیش از ۱۵۸ میلیارد ریال هزینه درمان زوجهای نابارور در سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل بیمه سلامت مازندران از پرداخت بیش از ۱۵۸ میلیارد ریال هزینه درمان زوجهای نابارور در سال ۱۴۰۴ خبر داد.
ذوالفقار تقوی گفت: طرح درمان زوجین نابارور از ابتدای سال ۱۴۰۱ در استان اجرا شده و تاکنون ۳ هزار و ۱۴۳ زوج نابارور در سامانههای اداره کل بیمه سلامت مازندران نشاندار شدهاند.
وی افزود: تنها در سال ۱۴۰۴، مبلغ ۱۵۸ میلیارد و ۴۸۳ میلیون ریال بابت درمان زوجهای نابارور از سوی بیمه سلامت مازندران پرداخت شده است.
مدیرکل بیمه سلامت مازندران گفت: خدمات درمان ناباروری پیش از سال ۱۴۰۰ جزو خدمات گرانقیمت و فاقد پوشش بیمهای بود که بر اساس قانون بودجه و تأکیدات رهبر شهید انقلاب و دولت، در تعهد سازمانهای بیمهگر پایه قرار گرفت.
تقوی افزود: تاکنون با ۷ مرکز ارائهدهنده خدمات ناباروری در سطح استان قرارداد منعقد شده است.
وی ادامه داد: خانمهای متأهل تا ۴۹ سال تمام و آقایان متأهل دارای ناباروری اولیه یا ثانویه مشمول این پوشش بیمهای هستند.
مدیرکل بیمه سلامت مازندران گفت: هزینه ۷۴ قلم داروی مرتبط، آزمایشها، تصویربرداری، خدمات فوقتخصصی ART شامل IVF، میکرواینجکشن، انتقال جنین و IUI و همچنین تجهیزات مرتبط، تحت پوشش بیمه قرار دارد.
تقوی در پایان افزود: پوشش بیمهای مادران فاقد بیمه در دوران بارداری و شیردهی و کودکان آنان تا ۷ سالگی نیز مطابق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حال اجراست و این خدمات در مراکز دولتی دانشگاهی بهصورت رایگان ارائه میشود.