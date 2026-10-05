به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس هواشناسی مازندران با بیان اینکه امروز و فردا جو به نسبت پایدار در منطقه حاکم خواهد بود گفت: آسمان هم صاف تا نیمه ابری است.



حمیدی افزود: چهارشنبه با ورود جریان شمالی هوا، افزایش ابر داریم که در نیمه غربی استان، شرایط برای بارش‌های پراکنده فراهم است.

وی با اشاره به اینکه از پنجشنبه تا یکشنبه هفته آینده نیز آسمان صاف تا نیمه ابری گاهی با افزایش ابر خواهیم داشت گفت: به صورت موقت، برای گذر جمعه شب به صبح شنبه رگبار پراکنده همراه با وزش باد داریم.

به گفته حمیدی دریا هم از بعد از ظهر امروز موج کوتاه خواهد داشت و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.

همچنین در ۲۴ ساعت گذشته اختلاف دمای هوا میان گرمترین و خنک‌ترین مناطق مازندران ۲۰ درجه سانتیگراد بود که ساری با ۲۵ درجه سانتیگراد بالای صفر و دلیرچالوس با ۵ درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین مناطق استان بودند.