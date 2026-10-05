در نیمه نخست امسال
توانمندسازی ۸۱۸ نفر از مددجویان ندامتگاههای خراسان جنوبی
۸۱۸ نفر از مددجویان ندامتگاههای خراسان جنوبی با اجرای ۵۲ دوره مهارتی در نیمه نخست امسال توانمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی
، مدیرکل آموزش فنی و حرفهای خراسان جنوبی گفت: ۸۱۸ نفر از زندانیان ندامتگاههای خراسان جنوبی در ۶ ماهه نخست امسال موفق به فراگیری آموزشهای فنی و حرفهای و مهارتآموزی شدند.
کامرانی فرد افزود: این آموزشها در قالب ۵۲ دوره آموزشی متنوع متناسب با نیاز بازار کار برگزار شد که بیشترین استقبال و تمرکز آموزشها در رشتههای برق ساختمان، آرایش و پیرایش مردانه و نقاشی ساختمان بوده است.
وی گفت: از مجموع آموزش دیدگان در این مدت، ۷۳۹ نفر آموزشهای تخصصی خود را در کارگاههای مهارتآموزی مستقر در ندامتگاههای خراسان جنوبی فرا گرفتهاند و ۷۹ نفر نیز از طریق مهارتآموزی در محیط کار واقعی با گذراندن بیش از ۱۱۴ هزار نفر ساعت آموزش دیدهاند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای خراسان جنوبی افزود: توانمند سازی مهارتی زندانیان نقش بسزایی در خود باوری، ایجاد اشتغال پس از آزادی و پیشگیری از تکرار جرم دارد و اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان با همکاری اداره کل زندانها، توسعه این آموزشهای کاربردی را با جدیت دنبال میکند.