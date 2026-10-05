

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی گفت: ۸۱۸ نفر از زندانیان ندامتگاه‌های خراسان جنوبی در ۶ ماهه نخست امسال موفق به فراگیری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی شدند.

کامرانی فرد افزود: این آموزش‌ها در قالب ۵۲ دوره آموزشی متنوع متناسب با نیاز بازار کار برگزار شد که بیشترین استقبال و تمرکز آموزش‌ها در رشته‌های برق ساختمان، آرایش و پیرایش مردانه و نقاشی ساختمان بوده است.

وی گفت: از مجموع آموزش دیدگان در این مدت، ۷۳۹ نفر آموزش‌های تخصصی خود را در کارگاه‌های مهارت‌آموزی مستقر در ندامتگاه‌های خراسان جنوبی فرا گرفته‌اند و ۷۹ نفر نیز از طریق مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی با گذراندن بیش از ۱۱۴ هزار نفر ساعت آموزش دیده‌اند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی افزود: توانمند سازی مهارتی زندانیان نقش بسزایی در خود باوری، ایجاد اشتغال پس از آزادی و پیشگیری از تکرار جرم دارد و اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان با همکاری اداره کل زندان‌ها، توسعه این آموزش‌های کاربردی را با جدیت دنبال می‌کند.