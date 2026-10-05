به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ کارآگاه حمیدرضا زارع در تشریح این خبر اظهارداشت: در پی وقوع سرقت از یک خانه در شهر یزد کارآگاهان پلیس آگاهی به بررسی موضوع پرداختند. وی ادامه داد: با اقدامات کارآگاهان پلیس، چهار سارق حرفه‌ای و سابقه دار شناسایی و پس از هماهنگی قضایی دستگیر و به پلیس آگاهی انتقال داده شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان یزد افزود: سارقان به سرقت ۲۰۰ میلیارد ریالی وسایل و اقلام خانه در شهر یزد اعتراف کردند.

کارآگاه زارع خاطرنشان کرد: سارقان به دادسرا معرفی و سپس روانه زندان یزد شدند.