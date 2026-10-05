آلودگی هوا در بخش‌هایی از مالزی و سنگاپور بار دیگر افزایش یافته و شماری از مناطق دو کشور در محدوده ناسالم قرار گرفته‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ بر اساس سامانه مدیریت شاخص آلودگی هوا، هشت منطقه در مالزی صبح امروز کیفیت هوای ناسالم داشتند که چهار منطقه در ایالت جوهور و چهار منطقه در سلانگور، کوالالامپور، پوتراجایا و نگری سمبیلان قرار دارند.

در بخش‌های دیگری از مالزی نیز کیفیت هوا در محدوده متوسط گزارش شده و هیچ منطقه‌ای در ساعت هفت صبح در وضعیت «خوب» قرار نداشت.

همزمان، در سنگاپور نیز کیفیت هوا در مناطق مرکزی و غربی به محدوده ناسالم بازگشته است. سازمان محیط زیست این کشور اعلام کرد توده‌های دود ناشی از آتش‌سوزی در جنوب سوماترا همچنان به سمت سنگاپور و مناطق اطراف حرکت می‌کنند و دود ناشی از آتش‌سوزی‌ها در کالیمانتان نیز مشاهده شده است.

ادامه هوای خشک و وزش باد‌های جنوب‌شرقی و جنوب‌غربی، خطر گسترش مه‌دود و کاهش کیفیت هوا در منطقه را افزایش داده است.

مقام‌های محیط زیست سنگاپور پیش‌بینی کرده‌اند کیفیت هوا امروز در محدوده متوسط رو به بالا تا ناسالم قرار داشته باشد.