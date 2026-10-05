پدر شهید والامقام غلامرضا تحسینی، دارفانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ حاج محمدکاظم تحسینی، پدر شهید والامقام غلامرضا تحسینی، پس از سال‌ها زندگی با یاد و خاطره فرزند شهیدش، دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت.

مراسم تشییع و خاکسپاری این پدر شهید ۱۲ مهر در آرامستان بهشت زهرا واقع در جاده فرودگاه برگزار می‌شود.

شهید والامقام غلامرضا تحسینی، فرزند مرحوم حاج محمدکاظم تحسینی، ۲۵ فروردین سال ۱۳۴۳ در شهرستان زنجان دیده به جهان گشود.

وی از طریق بسیج راهی جبهه‌های دفاع مقدس شد و سرانجام ششم خرداد سال ۱۳۶۲ در منطقه پاسگاه زید عراق بر اثر غرق‌شدگی به شهادت رسید.

پیکر مطهر شهید غلامرضا تحسینی پس از تشییع در مزار بالای زنجان، زادگاهش، به خاک سپرده شد.