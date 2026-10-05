برنامه‌های «فرهنگسرا» با واکاوی زیرساخت‌های فضای مجازی، «مستند فرهنگ» با روایتی از اندیشه و حیات «حکیم سنایی غزنوی»، «ققنوس» با نگاهی به جریان‌های بالنده ادبیات فارسی و روایت‌های مستند از تاریخ معاصر، امروز از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجله تخصصی «فرهنگسرا»، با رویکردی تحلیلی به بررسی ابعاد پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، چالش‌های حکمرانی فضای مجازی و راهکار‌های ارتقای زیست‌بوم دیجیتال کشور می‌پردازد و در گفت‌و‌گو با تصمیم‌گیران و متخصصان این حوزه، مهم‌ترین دغدغه‌های این عرصه را بررسی می‌کند.

این برنامه با تهیه‌کنندگی بهرام رحمانی و سردبیری و اجرای پویان امینیان، با محوریت فرهنگ‌سازی برای استفاده از سکوهای داخلی در کسب‌وکار‌ها و ایجاد مزیت رقابتی برای افزایش مشارکت کاربران ایرانی پخش می شود.

«فرهنگسرا» با دعوت از سادینا آبایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی، به بررسی نقش سکو‌های مجازی در اقتصاد دیجیتال می‌پردازد. همچنین با حضور علی‌اصغر انصاری، مشاور رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، و امین‌الله داد، معاون مرکز ملی فضای مجازی، موانع توسعه زیرساخت‌های ملی و چالش‌های دسترسی به اینترنت پایدار بررسی می‌شود تا تصویری روشن‌تر از چشم‌انداز حکمرانی فضای مجازی در کشور ارائه شود.

این برنامه در کنار مباحث تخصصی حوزه زیرساخت، در بخش‌های متنوع و ثابت خود، رویداد‌های فرهنگی و اجتماعی را نیز بررسی می‌کند. بخش «چهارگوشه ایران» این هفته به راهکار‌های علمی و مسئولانه برای حفاظت از گنجینه‌های زیرزمینی استان کرمان اختصاص دارد.

در بخش «فوری‌های فرهنگی» نیز موضوع بازگشت هنرمندان ایرانی به کشور به عنوان فرصتی برای بازآفرینی سرمایه اجتماعی بررسی می‌شود و در ادامه، یک اثر فرهنگی ویژه با محوریت «کودکان میناب» معرفی خواهد شد. بخش «میز خبر» نیز به مرور مهم‌ترین رویداد‌های جاری در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اختصاص دارد.

«فرهنگسرا» از ساعت ۹:۰۰ تا ۹:۴۵ پخش می شود.

برنامه امروز «مستند فرهنگ» به واکاوی حیات فکری و کارنامه ادبی حکیم سنایی غزنوی، از پیشگامان برجسته شعر عرفانی فارسی، اختصاص دارد.

این برنامه تلاشی برای بازخوانی جایگاه سنایی در تحول ساختار و محتوای شعر فارسی به شمار می‌رود، شاعری که با پیوند میان شعر تعلیمی و عرفانی، مسیر تازه‌ای در ادبیات کلاسیک ایران گشود و به یکی از ارکان ادب فارسی تبدیل شد.

در این روایت رادیویی، مخاطبان ضمن آشنایی با فراز و فرود‌های زندگی این شاعر بلندآوازه، با مضامین عرفانی، اخلاقی و تعلیمی در آثار او نیز همراه می‌شوند و ابعاد مختلف اندیشه و جایگاه ادبی سنایی غزنوی را مرور می‌کنند.

تهیه‌کنندگی و گویندگی این برنامه بر عهده حمیرا فراتی است که با رویکردی پژوهشی و مستندگونه، ابعاد گوناگون شخصیت ادبی و فکری سنایی غزنوی را برای شنوندگان رادیو فرهنگ بازخوانی می‌کند.

«مستند فرهنگ» ساعت ۱۹:۳۰ پخش می شود.

برنامه «ققنوس» با نگاهی به جریان‌های بالنده ادبیات فارسی و روایت‌های مستند از تاریخ معاصر، میزبان چهره‌های علمی و ادبی می‌شود تا ابعاد مختلف جشنواره‌های تخصصی و ادبیات پایداری را واکاوی کند.

این برنامه در بخشی از گفت‌و‌گو‌های تخصصی خود، با حضور دکتر سعید حسام‌پور، دبیر علمی جشنواره «از بلخ تا شیراز»، به بررسی جایگاه این رویداد و پیوند‌های تاریخی و فرهنگی این دو قطب شعر و ادب فارسی می‌پردازد.

در ادامه، «ققنوس» با محوریت کنگره بین‌المللی شعر «شجره طیبه» و گفت‌و‌گو با حجت‌الاسلام محسن حنیفی، دبیر اجرایی مجمع شاعران اهل‌بیت (ع)، به تبیین رسالت ادبیات آیینی در ترویج سیره اهل‌بیت (ع) اختصاص دارد و ابعاد مختلف ادبیات هدفمند را بررسی می‌کند.

این برنامه در بخش دیگری از مباحث خود به ادبیات مستند و پایداری می‌پردازد. فاطمه زنگنه، نویسنده کتاب «ریشه میدان»، ضمن تشریح محتوای این اثر، ابعاد کمتر دیده‌شده و نقش حیاتی زنان در شکل‌گیری و استمرار جریان‌های مجاهدت و پایداری در تاریخ معاصر را تبیین می‌کند؛ روایتی که بر اهمیت ثبت کنشگری اجتماعی زنان در بستر‌های مبارزاتی تأکید دارد.

این مجله ادبی با بهره‌گیری از بخش‌های تحلیلی و آموزشی همچون «یک شعر، یک شاعر»، بخش «شعری که زندگی است» با کارشناسی دکتر شکرالهی و «ویراستار» با حضور استاد رهگذر، می‌کوشد توازنی میان نقد ادبی و آموزش‌های تخصصی برقرار کند.

«ققنوس» به تهیه‌کنندگی مریم مردانی، نویسندگی معصومه علوی‌نکو و گویندگی سید حامد موسوی، ساعت ۱۵:۰۰ پخش می شود.