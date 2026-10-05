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ایران بر فراز قله‌ها

در دویست و هجدهمین تجمعات شبانه، مردم از فتح قله‌های دانش و ورزش در روز‌های اخیر گفتند قله‌هایی که فتح آنها از هویت و باور‌های جوانان ایران نشات گرفته است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۳- ۰۸:۵۰
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران ، انسجام ملی
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