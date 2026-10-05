به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر سروستان گفت: دوره تخصصی اسکان اضطراری با حضور ۳۰ نفر از امدادگران و نجاتگران در این شهرستان برگزار شد.

سیداحمدقریشی افزود: در این دوره شرکت کنندگان با اصول و مباحث مرتبط با اسکان اضطراری و نحوه ارائه خدمات به آسیب دیدگان در شرایط بحرانی آشنا شدند و مهارت‌ها را به صورت تئوری و عملی تمرین کردند.

شهرستان سروستان در جنوب فارس و در فاصله ۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.