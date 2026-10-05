به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در اقدامی انسان‌دوستانه و ایثارگرانه، خانواده جانبخش محمدحسین سامری با رضایت به اهدای اعضای فرزند خود، زمینه بازگشت امید و زندگی به چند بیمار نیازمند پیوند عضو را فراهم کردند.

دکتر محمد فروزش‌فرد مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان اگفت: جانبخش محمدحسین سامری، ۳۸ ساله، متولد و ساکن مشهد، در پی وقوع سانحه رانندگی دچار مرگ مغزی شد و پس از تأیید پزشکان متخصص، خانواده وی با تصمیمی ایثارگرانه، رضایت خود را برای اهدای اعضای حیاتی او اعلام کردند.