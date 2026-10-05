بر اثر تیراندازی در یک جشن محلی در جنوب جورجیای آمریکا، دو نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند.

۲ کشته و ده‌ها زخمی بر اثر تیراندازی در آمریکا

۲ کشته و ده‌ها زخمی بر اثر تیراندازی در آمریکا

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از بخش تصویری خبرگزاری آسوشیتدپرس؛ در پی یک مهمانی جشن فارغ‌التحصیلی در جنوب جورجیا دو نفر کشته و نزدیک به سی و شش نفر زخمی شدند که حال برخی آنها وخیم گزارش شده است.

کریگ پیوی، کلانتر شهر دولی، هویت دو فرد کشته شده را ژاکویون جکسون ۲۱ ساله اهل کوردل و مکالب جکسون ۲۳ ساله اهل هاوکینزویل، جورجیا معرفی کرد.

«پیوی» گفت: بیش از ۱۰۰۰ نفر در آن محل گرد هم آمده بودند و در دست‌کم دو نقطه که حدود یک بلوک با هم فاصله داشتند، بیش از ۵۰ گلوله شلیک شد.

مقامات اعلام کرده‌اند که دیگر تهدیدی متوجه عموم مردم نیست با این حال، تاکنون نام هیچ‌یک از مظنونان یا افراد مورد نظر منتشر نشده و انگیزه این تیراندازی نیز مشخص نشده است.

به گفته مقامات سن مجروحان این تیراندازی بین ۱۴ تا ۵۱ سال است.