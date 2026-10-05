به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل دامپزشکی مازندران از اجرای رزمایش جهادی «حافظان سلامت و امنیت غذایی» در ۴۰ روستای استان خبر داد و گفت: در این طرح یک‌هفته‌ای، خدمات بهداشتی، واکسیناسیون و سم‌پاشی ارائه می‌شود.



حمزه آقاپور با اشاره به ادامه این رزمایش تا جمعه ۱۷ مهر در شهرستان‌های مختلف مازندران افزود: دامپزشکی در خط مقدم پدافند زیستی قرار دارد و سلامت دام‌ها نقش مستقیمی در حفظ معیشت جامعه روستایی و عشایری و همچنین تأمین امنیت غذایی دارد.

وی با تأکید بر ضرورت دسترسی عادلانه مناطق مختلف به خدمات تخصصی، گفت: در این رزمایش، گروه‌های تخصصی دامپزشکی با اولویت روستا‌های دورافتاده، مناطق بالادست و کم‌برخوردار اعزام شده‌اند و خدمات مورد نیاز دامداران را بدون دریافت هزینه ارائه می‌کنند.



آقاپور کاظمی چهار محور اصلی این طرح را تشریح کرد و ادامه داد: واکسیناسیون گسترده دام‌ها علیه بیماری‌های بومی و مشترک، معاینه و درمان رایگان دام‌های بیمار، سم‌پاشی اماکن دامی و بدن دام‌ها برای مقابله با بیماری‌های انگلی و ناقلین و همچنین آموزش‌های بهداشتی چهره‌به‌چهره، از مهم‌ترین برنامه‌های این رزمایش است.

وی با بیان اینکه این خدمات در ۴۰ روستای استان اجرا می‌شود، تاکید کرد: اجرای چنین طرح‌هایی علاوه بر ارتقای سطح سلامت دام، می‌تواند از بروز تلفات و تحمیل هزینه‌های درمانی سنگین به دامداران جلوگیری کند.

مدیرکل دامپزشکی مازندران گفت: حمایت از سرمایه‌های دامی و کاهش خسارت‌های احتمالی به تولیدکنندگان، بخشی از رویکرد جهادی دامپزشکی برای حمایت از تولید و اقتصاد خانوار‌های روستایی است.



آقاپور کاظمی گفت: اداره‌کل دامپزشکی مازندران با بهره‌گیری از ظرفیت نیرو‌های تخصصی، کارشناسی و پشتیبانی خود در این رزمایش حضور دارد تا ضمن ارائه خدمات مستقیم به دامداران، زمینه ارتقای شاخص‌های سلامت عمومی و امنیت غذایی پایدار در استان فراهم شود.