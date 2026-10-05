به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کوهپایه گفت: در عملیات گشت حفاظتی در محدوده دشت سجزی و در حاشیه ریل راه‌آهن سیستان، ۵۰۰ کیلوگرم چوب تاغ که به‌صورت دپو شده در کنار ریل راه‌آهن قرار داشت، کشف و توقیف شد.

محمدصالح باقری با اشاره به اهمیت پایش حاشیه ریل راه‌آهن و تاغزار‌های مجاور آن افزود: حاشیه خطوط ریلی در برخی نقاط به دلیل دسترسی و شرایط جغرافیایی، نیازمند مراقبت و سرکشی بیشتری است. حضور مستمر نیرو‌های یگان حفاظت در این محدوده‌ها، علاوه بر شناسایی به‌موقع موارد مشکوک، می‌تواند از قطع و حمل غیرمجاز چوب تاغ پیشگیری کند.