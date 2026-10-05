ژاپن و فیلیپین نخستین رزمایش مشترک خود را در چارچوب توافق جدید برای تبادل تجهیزات دفاعی و پشتیبانی لجستیکی به مدت ۶ روز، آغاز کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، ژاپن و فیلیپین نخستین رزمایش مشترک خود را در چارچوب توافق جدید برای تبادل تجهیزات دفاعی و پشتیبانی لجستیکی آغاز کردند.

این رزمایش شش روزه با مشارکت نیرو‌های دفاع از خود ژاپن و ارتش فیلیپین برگزار می‌شود و نیروی هوایی فیلیپین در جریان آن سوخت مورد نیاز یک فروند هواپیمای نیروی هوایی دفاع از خود ژاپن را تأمین خواهد کرد.

این همکاری پس از اجرایی شدن توافق موسوم به «توافق دسترسی و خدمات متقابل» میان دو کشور در ماه اوت امکان‌پذیر شده است.

وزیر دفاع ژاپن گفت: اجرای نخستین همکاری در چارچوب این توافق، گام مهمی در روابط دفاعی دو کشور و نشانه ورود همکاری‌های امنیتی توکیو و مانیل به مرحله‌ای جدید است.

ژاپن و فیلیپین که هر دو از متحدان آمریکا هستند، در سال‌های اخیر همکاری‌های امنیتی خود را افزایش داده‌اند؛ اقدامی که همزمان با افزایش اختلافات و تنش‌ها با چین در دریای چین شرقی و دریای چین جنوبی صورت می‌گیرد.