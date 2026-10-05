به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست پلیس فتا مازندران از کاهش ۲۳ درصدی وقوع جرایم فضای مجازی در این استان طی ۶ ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال خبر داد.



سرهنگ احمد امینی با اشاره به فعالیت‌های پلیس فتا در هفته انتظامی گفت: بیشتر فعالیت همکاران پلیس فتا، پیشگیری از وقوع جرایم فضای مجازی از طریق آگاه‌سازی مردم است.

وی افزود: با توجه به برنامه‌های اجرا شده و همراهی مردم و دستگاه‌های مختلف، در ۶ ماهه امسال وقوع جرایم در حوزه فعالیت پلیس فتا در مازندران کاهش داشته است.



سرپرست پلیس فتا مازندران کلاهبرداری‌های اینترنتی و برداشت‌های غیرمجاز را از موارد مهم در حوزه جرایم سایبری عنوان کرد و گفت: همکاران پلیس فتا به صورت شبانه‌روزی در حال پیگیری و رسیدگی به این پرونده‌ها هستند.

امینی یکی از پرونده‌های مهم کشف‌شده در استان را مربوط به فردی دانست که با ارسال لینک و دسترسی به گوشی کاربران، اقدام به کلاهبرداری می‌کرد و گفت: این متهم از سراسر کشور ۱۸۷ شاکی داشت.



سرپرست پلیس فتا مازندران درباره شگرد‌های رایج مجرمان سایبری نیز گفت: ارسال لینک‌های آلوده و نرم افزار‌های آلوده از مهم‌ترین روش‌هایی است که در کلاهبرداری‌های اینترنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

امینی افزود: این لینک‌ها ممکن است با عناوینی مانند کارت عروسی، ابلاغیه قضایی یا موضوعات دیگری برای کاربران ارسال شوند و پس از نصب برنامه یا ورود به لینک، امکان دسترسی به پیامک‌ها و محتویات گوشی فراهم شود.



سرپرست پلیس فتا مازندران از شهروندان خواست از باز کردن لینک‌های ناشناس و آلوده خودداری کنند و افزود: با توجه به اینکه برخی بدافزار‌ها پس از نصب می‌توانند به پیامک‌های تلفن همراه دسترسی پیدا کنند، شهروندان باید در مواجهه با پیامک‌های ناشناس و لینک‌های ارسالی احتیاط کنند.

وی همچنین درباره کلاهبرداری‌هایی که با سوءاستفاده از نام صداوسیما انجام می‌شود، هشدار داد و گفت: گاهی افراد سودجو با این عنوان که شهروندان در یک برنامه تلویزیونی برنده شده‌اند، از آنها درخواست اطلاعات بانکی می‌کنند.