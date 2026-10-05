تیم اسکیت رولبال شهرداری فردوس، نماینده استان خراسان جنوبی، عنوان قهرمانی رقابت‌های دسته‌جات آزاد اسکیت رولبال و انتخابی تیم ملی بزرگسالان پسران کشور را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رقابت‌های دسته‌جات آزاد اسکیت رولبال و انتخابی تیم ملی بزرگسالان پسران کشور با حضور ۹ تیم به میزبانی استان البرز برگزار شد و تیم شهرداری فردوس در مرحله گروهی و در گروه A با عملکردی درخشان، تمامی حریفان خود را شکست داد و با صدرنشینی مقتدرانه راهی مرحله نیمه‌نهایی شد. همچنین در مرحله نیمه‌نهایی نیز تیم شهرداری فردوس مقابل اسکیت البرز به میدان رفت و با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید تا با شایستگی جواز حضور در دیدار نهایی را کسب کند.

نماینده خراسان جنوبی در دیدار فینال نیز با ارائه نمایشی قدرتمند موفق شد با نتیجه ۸ بر ۲ حریف خود غدیر فولاد آهن یزد را شکست دهد و با اقتدار بر سکوی نخست رقابت‌های دسته‌جات آزاد اسکیت رولبال انتخابی تیم ملی بزرگسالان پسران کشور بایستد.

در پایان رقابت‌ها از تیم شهرداری فردوس مجید بنی‌اسد، بهترین و فنی‌ترین بازیکن مسابقات، حسین دوستی، آقای گل مسابقات، مهدی گلی، بهترین دروازه‌بان مسابقات شد.

همچنین تیم اسکیت رولبال پسران زیر ۱۷ سال شهرداری فردوس با کسب چهار پیروزی متوالی، عنوان قهرمانی مسابقات دستجات آزاد اسکیت رولبال زیر ۱۷ سال پسران، انتخابی تیم ملی را از آن خود کرد.

تیم اسکیت رولبال دختران زیر ۱۷ سال شهرداری فردوس، نیز عنوان نایب‌قهرمانی مسابقات دستجات آزاد انتخابی تیم ملی اسکیت رولبال کشور را کسب کرد.