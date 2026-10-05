فرمانده انتظامی شهرستان میامی از شناسایی و دستگیری ۲ عامل تیراندازی به یک واحدی مسکونی در منطقه کالپوش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ سید مهدی موسوی گفت: در پی وقوع یک فقره تیر اندازی به سمت واحدی مسکونی در منطقه کالپوش که باعث ایجاد رعب و وحشت در میان اهالی شده بود بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقاتی میدانی پی برد که انگیزه عاملان این تیراندازی، اختلافات قبلی با مالک این منزلبوده است .

سرهنگ موسوی تصریح کرد: ماموران بخش کالپوش با هماهنگی مقام قضایی طی عملیات ضربتی و غافلگیرانه، ۲ متهم اصلی پرونده را در مخفیگاهشان دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان میامی خاطرنشان کرد: پلیس با کسانی که بخواهند با رفتار‌های هنجار شکنانه و قدرت نمایی با سلاح، امنیت و آرامش شهروندان را به مخاطره بیندازند، بدون هیچ گونه اغماضی قاطعانه برخورد خواهد کرد.