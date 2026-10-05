رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی گفت: آموزش و پرورش باید با بازنگری و کیفیت‌بخشی به برنامه درسی، زمینه تربیت دانش‌آموزان متناسب با استعداد‌های آنان را فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ احمد محمودزاده درباره فواید و تاثیر زیست‌بوم جدید برنامه درسی در مدارس دولتی و غیردولتی گفت: یکی از مشکلاتی که در سال‌های گذشته داشتیم، به برنامه درسی برمی‌گردد. یکی از فواید این موضوع آن است که ان‌شاءالله دانش‌آموزی که در سند تحول بنیادین از آن نام می‌بریم، یعنی «دانش‌آموز در تراز انقلاب اسلامی»، تربیت شود.

محمودزاده افزود: یک بخش از این موضوع مربوط به برنامه درسی است، یک بخش مربوط به ساختار آموزش و پرورش، یک بخش مربوط به امکانات و تجهیزات آموزش و پرورش و یک بخش نیز مربوط به معلمان درون مدارس است.

وی با بیان اینکه این موضوعات در نظام تعلیم و تربیت در دولت پیگیری می‌شود، اظهار کرد: در حال پیگیری هستیم که تا اندازه‌ای که امکان‌پذیر است، این بخش‌ها بازنگری و ترمیم شوند و کیفیت‌بخشی اتفاق بیفتد تا حاصل و محصول سند تحول بنیادین، یعنی دانش‌آموزی با برجستگی‌های اعتقادی، اخلاقی و علمی، در کشور تربیت شود.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی تاکید کرد: نباید انتظار داشته باشیم که همه دانش‌آموزان کشور در یک مقوله و یک حوزه حضور موفقی داشته باشند؛ دانش‌آموزان متناسب با استعداد‌های خودشان هستند. آموزش و پرورش باید این فضا و زمینه را فراهم کند که بتوانیم بهترین‌ها را در حوزه‌های مختلف تربیت کنیم.