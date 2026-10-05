مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان گفت: عملیات اجرایی احداث جاده‌های دسترسی و پل اختصاصی روگذر غلات بر روی خطوط ریلی مجتمع بندری امام خمینی، با هدف تسهیل خروج کالا، رفع تداخل ترافیک جاده‌ای و ریلی و ارتقای ایمنی و پدافند غیرعامل آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز آقایی اظهار کرد: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان اجرا می‌شود و یکی از طرح‌های مهم زیرساختی در تکمیل زنجیره لجستیکی پروژه‌های چهارگانه غلات در مجتمع بندری امام خمینی (ره) به شمار می‌رود.

آقایی افزود: با بهره‌برداری از پل روگذر غلات، مسیر خروج کالا از پایانه‌های مکانیزه غلات با ظرفیت سالانه ۱۱ میلیون تن، از تداخل با خطوط ریلی مستقل می‌شود.

وی ادامه داد: جداسازی مسیر تردد خودرو‌های حمل کالا از خطوط ریلی، ضمن کاهش گره‌های ترافیکی در محدوده بندر، زمینه افزایش سرعت و ظرفیت خروج کالا و تداوم جریان حمل‌ونقل در این بخش را فراهم می‌کند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان گفت: توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و ایجاد دسترسی‌های اختصاصی از اولویت‌های این اداره‌کل برای افزایش سرعت خدمات‌رسانی به صاحبان کالا و ارتقای بهره‌وری عملیاتی در مجتمع بندری امام خمینی (ره) است.

آقایی با اشاره به نقش این پروژه در پشتیبانی از ظرفیت‌های بخش غلات اظهار کرد: احداث پل و جاده‌های دسترسی اختصاصی، بخشی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای پشتیبانی از ظرفیت‌های ایجادشده در حوزه غلات و تقویت زنجیره تأمین این کالا در بندر امام خمینی (ره) است.

وی افزود: این طرح با بهبود دسترسی به پایانه‌های غلات و کاهش تداخل میان شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی، می‌تواند در ارتقای بهره‌وری عملیاتی و تثبیت جایگاه بندر امام خمینی (ره) در زنجیره تامین و امنیت غذایی کشور موثر باشد.

مجتمع بندری امام خمینی (ره) به عنوان یکی از مهم‌ترین بنادر تجاری کشور، بخش قابل توجهی از عملیات تخلیه، بارگیری و جابه‌جایی کالا‌های اساسی را بر عهده دارد.

توسعه پایانه‌های مکانیزه غلات و تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل و دسترسی این مجتمع، از جمله طرح‌های در دست اجرا برای افزایش ظرفیت و بهبود فرآیند جابه‌جایی کالا در این بندر است.