به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی مازندران از برگزاری یازدهمین کاروان ترویج بهره‌وری با محوریت کشت‌های پاییزه در ۲۰ نقطه استان خبر داد.

مهدی خلیلی با بیان اینکه ارتقاء دانش فنی بهره‌برداران و انتقال یافته‌های جدید علمی به مزارع، از اهداف اصلی اجرای این برنامه‌های ترویجی است گفت: یازدهمین کاروان ترویج بهره‌وری با محوریت کشت‌های پاییزه، همزمان با سراسر کشور در ۲۰ نقطه از شهرستان‌های مختلف مازندران برگزار شد و محققان مراکز تحقیقاتی، کارشناسان فنی و کشاورزان پیشرو در این برنامه حضور داشتند.

وی با اشاره به محور‌های آموزشی این کاروان، گفت: در این دوره مباحث مرتبط با کاشت و داشت محصولات پاییزه از جمله کلزا، گندم، جو و گیاهان علوفه‌ای و همچنین اصول آماده‌سازی زمین، مدیریت مزارع و رعایت تاریخ مناسب کاشت به کشاورزان ارائه شد.

سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی مازندران ادامه داد: شرایط اقلیمی استان ضرورت توجه به زمان‌بندی دقیق عملیات زراعی و استفاده از روش‌های علمی در آماده‌سازی زمین و کشت محصولات پاییزه را دوچندان می‌کند و رعایت این نکات می‌تواند در افزایش عملکرد مزارع مؤثر باشد.

وی همچنین از ارائه آموزش‌های مرتبط با بیمه محصولات کشاورزی خبر داد و بیان کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و احتمال بروز خسارت، کارشناسان صندوق بیمه محصولات کشاورزی نیز در این برنامه حضور داشتند و نکات لازم درباره مدیریت ریسک و پوشش‌های بیمه‌ای به بهره‌برداران ارائه شد.



خلیلی با بیان اینکه ارتباط میان جامعه علمی و کشاورزان باید مستمر باشد، تاکید کرد: برگزاری کاروان‌های ترویجی فرصتی برای انتقال مستقیم یافته‌های تحقیقاتی و تجربیات کارشناسی به بهره‌برداران است و می‌تواند به افزایش بهره‌وری و پایداری تولید محصولات کشاورزی در استان کمک کند.