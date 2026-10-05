به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سکوی هوشمند خدمات قضایی با مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان آماده‌سازی شده و به‌زودی رونمایی می‌شود. این خبر را رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اعلام کرد.

در راستای نشست اخیر ریاست قوه قضائیه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با جمعی از فعالان حوزه کسب‌وکارهای دیجیتال و در ادامه رویکرد دستگاه قضا به‌منظور تعمیق ارتباط با زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال، جمعی از فعالان و مدیران کسب‌وکارهای این حوزه با حضور در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، از اتاق پایش این مرکز بازدید کردند. این بازدید با هدف مشاهده نزدیک بخشی از زیرساخت‌های هوشمند، سامانه‌های اطلاعاتی و ظرفیت‌های داده‌محور عدلیه و آشنایی با مسیر هوشمندسازی قوه قضاییه انجام شد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در این نشست ضمن تشریح بخشی از مهم‌ترین دستاوردها و زیرساخت‌های فناورانه عدلیه، حاضران را با مجموعه‌ای از سامانه‌ها و خدمات هوشمند این مرکز از جمله سامانه مدیریتی پایش، سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص (ساما)، سامانه ارجاع هوشمند پرونده، دستیار هوشمند قاضی، خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی و سامانه تناد آشنا کرد.

محمد کاظمی‌فرد ضمن تأکید بر ظرفیت‌های داده‌محور دستگاه قضا و امکان استفاده از این ظرفیت‌ها در تعامل با کسب‌وکارهای دیجیتال خاطرنشان کرد: قوه قضائیه آمادگی دارد در چارچوب ضوابط دقیق، ملاحظات قانونی و رعایت حریم خصوصی، خدمات استعلامی مجاز و داده‌های غیرمحرمانه خود را در اختیار مجموعه‌های واجد شرایط قرار دهد تا از این ظرفیت در جهت کاهش ریسک معاملات، اعتبارسنجی و کمک به بهبود خدماتِ این مجموعه‌ها استفاده شود.

وی در ادامه عنوان کرد: رویکرد قوه قضائیه در این زمینه، صرفاً ارائه یک خدمت نیست، بلکه ایجاد مسیری برای شکل‌گیری همکاری مستمر میان حاکمیت و بخش خصوصی است؛ مسیری که در آن، فناوری بتواند به مسائل واقعی کسب‌وکارها پاسخ دهد و ظرفیت‌های ایجادشده به حل چالش‌ها در فضای اقتصاد دیجیتال کمک کند.

کاظمی‌فرد با تأکید بر نقش کسب‌وکارهای دیجیتال به‌عنوان یکی از پیشرانان اقتصاد کشور، توسعه این تعاملات را فرصتی برای ایجاد هم‌افزایی دانست و با اشاره به یکی از نمونه‌های عملی این همکاری، از آماده‌سازی و رونمایی قریب‌الوقوع «سکوی هوشمند خدمات قضایی» با مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد.

وی در همین زمینه اذعان کرد: در این سکو تلاش شده است بخشی از خدمات قضایی مورد نیاز مردم با بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی، به‌صورت ساده‌تر و مستقیم در اختیار متقاضی قرار گیرد تا کاربران بتوانند خدماتی نظیر تهیه و ارسال اظهارنامه و لایحه را بدون نیاز به طی فرآیندهای سنتی و با سهولت بیشتری انجام دهند.

حامد قنادپور، مدیرعامل شرکت تارا، درباره این بازدید اظهار کرد: نوع برخورد و نگاهی که از سوی ریاست محترم قوه قضاییه نسبت به اقتصاد دیجیتال وجود دارد، بسیار ارزشمند است؛ به‌ویژه اینکه در کمتر از یک هفته، جلسه دوم از سوی دستگاه قضا تشکیل شد.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم بین بخش خصوصی و حاکمیت هم‌افزایی ایجاد کنیم، قطعاً بخش خصوصی می‌تواند به حل چالش‌های موجود کمک کند. به عنوان مثال، دغدغه دستگاه قضا برای قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها، با استفاده از این ظرفیت‌ها محقق خواهد شد.

محمدرضا نریمانی، مدیرعامل هوش مصنوعی داتیکا نیز با اشاره به زیرساخت‌های عدلیه اظهار کرد: دستاوردهای مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه قابل تحسین است. با توجه به تجربه کاری‌ام با شرکت‌های بین‌المللی، می‌توانم گواهی دهم که زیرساخت‌های دیجیتال توسعه‌یافته در قوه قضاییه، در سطح جهانی کم‌نظیر است.

وی افزود: کار فوق‌العاده بزرگی در قوه قضاییه اتفاق افتاده و مشخص است که یک تیم جوان، خوش‌فکر و جهادی در این بخش مدیریت کار را بر عهده دارد. قوه قضاییه در حوزه هوشمندسازی یکی از نهادهای پیشگام و برتر در بدنه حاکمیت محسوب می‌شود و زیست‌بوم ساختاریافته‌ای در آن شکل گرفته است.

محمدحسن خدادادی، مدیر حقوقی تکنوپی و تکنوگلد، نشست برگزارشده را بسیار مفید ارزیابی کرد و گفت: بخش قابل توجهی از فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال با مسائل حقوقی نظیر صدور اجرائیه چک و توقیف اموال گره خورده است. ابزارهای فناوری در دنیا برای حل چنین مسائلی استفاده می‌شوند و خوشبختانه اکنون میان کسب‌وکارها و قوه قضائیه یک فهم مشترک در این خصوص شکل گرفته است.

در ادامه، حنانه حاجی‌نوروزی از گروه دیجی‌پی با تأکید بر ضرورت تعامل مؤثر حاکمیت و بخش خصوصی گفت: ادامه این روند می‌تواند به کسب‌وکارهای دیجیتال کمک کند تا بخشی از دغدغه‌های حقوقی خود را از طریق مرکز آمار و فناوری اطلاعات پیگیری کنند. اگر این جلسات مستمر باشد، خروجی بسیار خوبی برای زیست‌بوم فناوری خواهد داشت.

همچنین شمسایی، معاون حقوقی اسنپ اظهار کرد: کسب‌وکارهای مجازی به دلیل ماهیت متفاوت خود، الزامات خاصی دارند. نقطه تلاقی کسب‌وکارها، مردم و حاکمیت برای حل چالش‌های این حوزه، قوه قضائیه است. این نگاه که عالی‌ترین مقام دستگاه قضا شخصاً مسائل کسب‌وکارها را می‌شنوند، رویکردی مغتنم است و نشان‌دهنده دغدغه‌مندی حاکمیت برای رفع موانع این حوزه است.

در پایان این نشست، مقرر شد جلسات مشترک با مجموعه‌های فعال در اقتصاد دیجیتال به‌صورت ماهانه ادامه یابد تا زمینه برای شناسایی مسائل، بررسی ظرفیت‌ها و استفاده از خدمات عدلیه برای حل بخشی از چالش‌های این زیست‌بوم فراهم شود؛ مسیری که گامی استوار در جهت پیوند مؤثرتر داده، فناوری و حکمرانی اسلامی است.