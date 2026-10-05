گروه‌های جهادی شهرستان زارچ استان یزد با توجه به هشدار‌های هواشناسی درباره احتمال بارش‌های شدید، وقوع سیلاب و آبگرفتگی، برای حضور و امدادرسانی در مناطق مختلف این شهرستان اعلام آمادگی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، همایش گروه‌های جهادی شهرستان زارچ با هدف تجلیل از فعالیت‌های جهادی و ارتقای آمادگی برای خدمت‌رسانی در شرایط بحرانی، در حسینیه حضرت علی‌اکبر (ع) زارچ برگزار شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج زارچ در این همایش با اشاره به هشدار‌های هواشناسی درباره احتمال تأثیر پدیده ال‌نینو و افزایش بارش‌ها در ماه‌های پیش‌رو، بر ضرورت آمادگی گروه‌های جهادی برای حضور به‌موقع در محلات و مناطق مختلف شهرستان تأکید کرد.

سرهنگ برزگر با اشاره به احتمال بارش‌های شدید، سیلاب، آبگرفتگی و سرمازدگی، نقش گروه‌های جهادی را در پشتیبانی از مردم و دستگاه‌های اجرایی در زمان بروز حوادث، مهم و اثرگذار دانست.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت قرارگاه‌های محلی، بسیج سازندگی و شورای جهادی برای سازماندهی نیرو‌های مردمی و تسریع در روند امدادرسانی تأکید کرد.

بیش از ۷۰ گروه جهادی دارای مجوز در شهرستان زارچ فعالیت دارند که در زمینه‌های عمرانی، فرهنگی، اجتماعی، پزشکی و دامپزشکی به مردم، به‌ویژه قشر‌های محروم و نیازمند، خدمت‌رسانی می‌کنند.

این گروه‌ها در مواقع بروز حوادث و شرایط بحرانی نیز می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت نیرو‌های مردمی، در کنار دستگاه‌های امدادی و اجرایی برای خدمت‌رسانی و کاهش آسیب‌های احتمالی وارد عمل شوند.