به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر کانون‌های خدمت رضوی مازندران از قرار گرفتن این استان در جمع چهار استان برتر کشور خبر داد و گفت: شمار کانون‌های محله‌ای استان به ۴۵۲ کانون افزایش یافته است.

قاسم عزیززاده‌گرجی با اشاره به آخرین ارزیابی عملکرد کانون‌های خدمت رضوی کشورگفت: این ارزیابی مربوط به عملکرد کانون‌ها در فاصله شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵ بوده که بر اساس نتایج آن، مازندران در جمع چهار استان برتر کشور قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه توسعه کانون‌های محله‌ای یکی از محور‌های مهم فعالیت کانون‌های خدمت رضوی در استان بوده است افزود: مازندران از لحاظ شمار کانون‌های محله‌ای در رتبه نخست کشور قرار دارد و در یک سال گذشته نیز روند توسعه این کانون‌ها ادامه داشته است.



مدیر کانون‌های خدمت رضوی مازندران تاکید کرد: شمار کانون‌های محله‌ای استان از ۳۶۳ کانون در شهریور سال ۱۴۰۴، به ۴۵۲ کانون در شهریور ۱۴۰۵ افزایش یافته است که نشان‌دهنده گسترش شبکه خدمت‌رسانی در محلات مختلف استان است.

عزیززاده‌گرجی همچنین از افزایش قابل توجه کانون‌های تخصصی در مازندران خبر داد و گفت: شمار این کانون‌ها نیز در این مدت از ۱۷۰ کانون به ۳۳۰ کانون رسیده است.



وی با بیان اینکه نتایج ارزیابی اخیر در نشست کانون‌های خدمت رضوی کشور در مشهد مقدس ارائه شده است گفت: قرار گرفتن مازندران در جمع استان‌های برتر کشور، نتیجه تلاش خادمیاران رضوی، کانون‌های محله‌ای و تخصصی و مجموعه عوامل اجرایی کانون‌های خدمت رضوی استان است..

عزیززاده‌گرجی ابراز امیدواری کرد روند توسعه کانون‌های خدمت رضوی در محلات و حوزه‌های تخصصی مازندران ادامه پیدا کند و ظرفیت‌های موجود بیش از گذشته در مسیر خدمت‌رسانی به مردم به کار گرفته شود.