فصل جدید لیگ دسته اول فوتسال کشور با حضور ۲۴ تیم برگزار می‌شود و استان کردستان در این رقابت‌ها دو نماینده خواهد داشت؛ مراسم قرعه‌کشی این مسابقات روز دوشنبه ۲۰ مهرماه برگزار می‌شود.

حضور ۲ نماینده کردستان در لیگ دسته اول فوتسال کشور

حضور ۲ نماینده کردستان در لیگ دسته اول فوتسال کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مسئول برگزاری مسابقات فوتسال کشور از برگزاری مراسم قرعه‌کشی فصل جدید لیگ دسته اول فوتسال کشور خبر داد.

بر اساس اعلام مسئولان برگزاری، مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های لیگ دسته اول فوتسال کشور روز دوشنبه ۲۰ مهرماه در مرکز ملی فوتبال و با حضور نمایندگان ۲۴ تیم حاضر در این مسابقات برگزار خواهد شد.

استان کردستان در فصل جدید این رقابت‌ها با دو نماینده حضور خواهد داشت.

تیم‌های پاریزه‌ر سنندج و واروانرژی مریوان به عنوان نمایندگان کردستان در لیگ دسته اول فوتسال کشور به میدان خواهند رفت.

با برگزاری مراسم قرعه‌کشی، برنامه و گروه‌بندی مسابقات مشخص می‌شود و دو نماینده کردستان برای آغاز فصل جدید این رقابت‌ها آماده خواهند شد.