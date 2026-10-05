به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل بهزیستی مازندران گفت: در طرح بیمه، زمینه پوشش بیمه حوادث طبیعی برای خانوار‌های جامعه هدف بهزیستی فراهم شد.

رقیه رحمانی، شمار خانوار‌های دهک‌های یک تا سه زیرپوشش بهزیستی مازندران را بیش از ۱۰۷ هزار خانوار اعلام کرد و افزود: برای تأمین هزینه بیمه هر مددجو یک میلیون تومان در نظر گرفته شده است و تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از ظرفیت خیران، نیکوکاران، مردم و مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی، منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح تأمین شود.

وی هدف اصلی این بیمه را پوشش مسکن و لوازم ضروری خانواده‌های مشمول دربرابر خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی اعلام کرد و گفت: این اقدام می‌تواند بخشی از نگرانی خانواده‌هایی را که توان مالی محدودی برای جبران خسارت‌های ناشی از بحران دارند، کاهش دهد.