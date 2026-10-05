فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور گفت: در پی رصد و پایش مستمر فضای مجازی، تعداد ۱۶ واحد صنفی متخلف شامل آرایشگاه، لوازم دکوری، کافه، واحد‌های عرضه البسه و پوشاک و...شناسایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،سرهنگ مجتبی موهبتی افزود: بررسی‌ها نشان داد این واحد‌های صنفی با انجام اقدامات غیر قانونی، انتشار تبلیغات نامتعارف و... در فضای مجازی اقدام به تولید و انتشار محتوای‌های خلاف قانون می‌کردند که در همین راستا، نسبت به پاکسازی محتوای صفحات اینستاگرامی آنان اقدام و تعهدات لازم از متصدیان اخذ شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور در پایان تصریح کرد: همچنین در ادامه اقدامات قانونی و در راستای برخورد با واحد‌های صنفی متخلف، ۴ واحد صنفی مهر و موم شد.