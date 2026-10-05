رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا گفت: در چند محور مواصلاتی منتهی به تهران ترافیک نیمه‌سنگین و در برخی محور‌های استان‌های اردبیل و گیلان بارش باران گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ ناصر قلی‌نیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا گفت: در آزادراه قزوین-کرج در محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس، آزادراه کرج-تهران در محدوده پل فردیس تا پل کلاک و گرمدره، آزادراه ساوه-تهران در محدوده نسیم‌شهر و احمدآباد مستوفی و محور شهریار-تهران از میدان معادن تا شهر قدس، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در برخی محور‌های استان‌های اردبیل و گیلان نیز بارش باران جریان دارد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از وضعیت تردد در محور غیرشریانی گنبد-مراوه‌تپه خبر داد و از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی، با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی مناسب رانندگی کنند.