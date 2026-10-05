به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های مازندران در گزارشی از تحول در طرح زباله‌سوز ساری و فراهم شدن امکان امحای روزانه ۱۳۰ تن زباله در این مجموعه خبر داد.

این طرح پس از حدود دو دهه رکود هم اکنون در آستانه تکمیل است که ظرفیت کامل آن بیش از ۴۵۰ تن در روز خواهد بود.



بخش‌های مختلف طرح شامل ابنیه، آب پایدار، برق، تأسیسات و تجهیزات پیشرفت مناسبی داشته و تکمیل شده است و بر اساس گزارش ارائه‌شده در جریان بازدید، کوره‌ها نیز فعال هستند.

سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های مازندران همچنین از پیگیری برای تأمین اعتبار مورد نیاز تکمیل طرح خبر داد و افزود: مقرر شده با پیگیری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، اعتبار باقیمانده مورد نیاز تأمین شود تا عملیات مربوط به ابنیه، تأسیسات و تجهیزات به طور کامل به پایان برسد و زباله‌سوز ساری به بهره‌برداری کامل برسد.

آنچه امروز در زباله‌سوز ساری مشاهده می‌شود، تفاوت جدی با شرایط سال‌های گذشته دارد و این طرح اکنون در مسیر تکمیل و استفاده از ظرفیت واقعی خود قرار گرفته است.