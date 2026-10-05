معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان از اجرای عملیات خط کشی هزار و ۳۲۴ کیلومتر از جاده‌های استان در شش ماه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فریبرز لطفی‌پور گفت: از ابتدای امسال تا پایان شهریور، اجرای عملیات خط کشی سرد در هزار و ۳۲۴ کیلومتر از جاده‌های گیلان اجرا شد.

وی همچنین از نصب ۸۷۵ عدد علایم و تابلو‌های اخطاری، انتظامی و مسیرنما در این مدت خبر داد و افزود: نصب سامانه روشنایی نقطه‌ای در ۱۲ منطقه و روشنایی طولی به طول ۶ کیلومتر هم از دیگر اقدامات انجام شده برای افزایش ایمنی راه‌های گیلان در سال جاری است.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان اعلام کرد: نصب نیوجرسی و جدول‌گذاری به طول ۴ و نیم کیلومتر، ایمن‌سازی ۴۵ رشته سرعتکاه در راه‌های اصلی، فرعی و روستایی هم در شش ماه نخست امسال در جاده‌های استان انجام شد.