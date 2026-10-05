مسابقات انتخابی تیم ملی پانکریشن و گراپلینگ با شناخت نفرات برتر به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مسابقات انتخابی تیم‌های ملی پانکریشن و گراپلینگ با شرکت ورزشکاران منتخب از استان‌های سراسر کشور با هدف انتخاب برترین‌ها به منظور تشکیل اردوی تیم ملی برای حضور در مسابقات جهانی ۲۰۲۶، در تهران برگزار شد.

در این مسابقات در هر وزن، چهار ورزشکار رقابت کردند و در پایان علیرضا نعمایی روحانی از مازندران در وزن منهای ۱۰۰کیلوگرم رشته پانکریشن به اردوی تیم ملی راه یافت.

همچنین در رشته گراپلینگ سید سجاد اورالی طاهر در وزن منهای ۶۶ کیلوگرم و محمد رضا احمدی

در وزن منهای ۷۷ با برتری مقابل حریفان به اردوی تیم ملی رسید.

گراپلینگ (Grappling) یکی از شاخه‌های مهم هنر‌های رزمی است که بر روی تکنیک‌های کنترل، تسلیم و درگیری نزدیک تمرکز دارد و در بسیاری از ورزش‌های رزمی مانند جوجیتسو برزیلی (BJJ)، جودو، سامبو، کشتی و MMA نقش کلیدی ایفا می‌کند.

پانکریشن هم یک هنر رزمی و ورزش باستانی است که به المپیک باستانی در سال ۶۴۸ پیش از میلاد راه یافت. رشته پانکریشن، از ترکیب ورزش‌های کاراته، تکواندو، مشت زنی، جودو و کشتی به وجود آمده است که فرد مبارز با استفاده از قدرت پا و دست و فکر خود با حریفانش مبارزه می‌کند.