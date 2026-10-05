مدیر کل ثبت احوال خوزستان از ثبت ۱۱ هزار و ۴۹۶ رویداد فوت در شش ماهه اول امسال، در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مصطفی امانی پور مدیر کل ثبت احوال خوزستان با بیان اینکه بر اساس داده‌های مرکز رصد جمعیت خوزستان، در شش ماهه اول سال ۱۴۰۵ تعداد ۱۱ هزار و ۴۹۶ رویداد فوت در استان خوزستان به ثبت رسیده است گفت: از تعداد کل فوت‌های ثبت شده ۵۷.۳ درصد مرد و ۴۲.۷ درصد زن و همچنین ۸۶ درصد شهری و ۱۴ درصد روستایی بوده است.

او نسبت جنسی را ۱۳۹.۹ اعلام کرد و افزود: این نسبت به معنای این است که به ازای هر ۱۳۹.۹ مرد ۱۰۰ زن فوت شده است.

مدیر کل ثبت احوال خوزستان ادامه داد: در نیمه نخست امسال در هر شبانه روز ۷۴ مورد فوت در استان ثبت شده است.