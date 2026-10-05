به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرماندار نوشهرگفت: فرآیند دریافت مجوز مرز هوایی در فرودگاه این شهر خطه گردشگرپذیر غرب مازندران به تصویب وزارت کشور رسیده و نهایی شدن این مصوبه در حال پیگیری بوده که تحقق آن می‌تواند امکان برقراری پرواز‌های خارجی فراهم خواهد شد.

جهانشاهی افزود: راه‌اندازی مرز هوایی بین‌المللی فرودگاه شهدای نوشهر در مرداد امسال با حضور مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی بررسی شد، طرحی که سال‌های گذشته به عنوان یکی از مطالبات مهم توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی غرب مازندران مطرح بوده و اکنون با پیگیری دستگاه‌های اجرایی، مراحل آماده‌سازی آن پیگیری شد.

وی گفت: غرب مازندران به ویژه نوشهر با برخورداری از موقعیت‌هایی ممتازی نظیر شبکه‌های ارتباطی دریایی، هوایی و زمینی، همسایگی با دریا، جنگل‌های همیشه سرسبز هیرکانی، داشتن بندر، گمرک، فرودگاه و بیش از ۶۰ کیلومتر محدوده ساحلی از دیرباز تاکنون مقصد میلیون‌ها مسافر و گردشگر بوده بنابراین واقع شدن بخشی از این شهرستان به عنوان منطقه آزاد تجاری و صنعتی می‌تواند گامی موثر در رونق اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و تقویت معیشت مردم به شمار آید.

فرماندار نوشهر بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد و ادامه داد: باید از این ظرفیت‌ها به شکل مناسبی استفاده شود تا زمینه برای حضور سرمایه‌گذاران و توسعه فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود و نکته دیگر آنکه حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان منطقه و فراهم کردن زمینه گسترش کسب‌وکار‌ها می‌تواند در افزایش درآمد و رونق اقتصادی منطقه مؤثر باشد.