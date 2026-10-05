به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ محمد بوستان افروز در تحلیل روند عملیاتی یگان، بر تغییر رویکرد از «واکنش پس از وقوع تخلف» به سمت «پیشگیری و مهار سریع» تاکید کرد و اظهار کرد: ما در این دوره، تمرکز خود را بر شناسایی زودهنگام قرار داده‌ایم؛ هدف ما این است که قبل از آنکه متجاوزان اقدام به تثبیت تخلف خود یا اجرای ساخت‌وسازهای گسترده کنند، عملیات شناسایی را به اتمام رسانده و روند تخلف را متوقف کنیم.

وی تاکید کرد: شناسایی بیش از هزار مورد در این مدت کوتاه، نشان‌دهنده دقت بالای تیم‌های نظارتی و هوشمندی در پایش اراضی است.

بوستان افروز با اشاره به استفاده از ظرفیت‌های نوین در نظارت، تصریح کرد: یگان حفاظت امور اراضی استان با ترکیب نظارت‌های مردمی و پایش‌های تخصصی، پوشش نظارتی خود را در سطح استان گسترش داده است تا هیچ نقطه کور و تخلف پنهانی در اراضی کشاورزی باقی نماند.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان لرستان با تاکید بر حاکمیت قانون، بیان کرد: یگان حفاظت تنها به شناسایی بسنده نمی‌کند؛ بلکه تمامی پرونده‌های موجود، با دقت بررسی و برای برخورد قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا علاوه بر توقف تخلف، متجاوزان با مجازات‌های قانونی روبرو شوند.

بوستان افروز با اشاره به شناسایی ۵۵۶ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در سه ماهه دوم سال جاری، افزود: ما بر این باوریم که برخورد قاطع، تنها راه بازدارنده برای جلوگیری از آسیب‌های جبران‌ناپذیر به اراضی استان است.

وی با پیوند دادن موضوع حفاظت از اراضی به مسائل کلان اقتصادی، عنوان کرد: تغییر کاربری غیرمجاز، تنها یک تخلف اداری نیست، بلکه ضربه‌ای به امنیت غذایی و پایداری منابع آبی استان است.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان لرستان خاطرنشان کرد: ما در یگان حفاظت، مأموریت خود را فراتر از کنترل تخلفات در قالب حفاظت از زیرساخت‌های تولید کشاورزی می‌بینیم؛ هدف نهایی ما، تضمین این است که اراضی ارزشمند لرستان برای نسل‌های آینده حفظ شده و توسعه کشاورزی بر پایه قوانین و با حفظ سلامت اراضی پیش برود.