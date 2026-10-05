دیوان محاسبات کشور بر تسریع عملیاتی‌سازی کامل سامانه ثبت‌نام متقاضیان مسکن و پذیرش متقاضیان جدید، با هدف به روز رسانی، ثبت و تحلیل اطلاعات تقاضای واقعی مسکن و ایجاد مبنای اطلاعاتی قابل اتکا برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در این حوزه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ این نهاد نظارتی، ارائه گزارش جامع و مستند از اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای ثبت، پایش و راستی‌آزمایی اطلاعات سامانه و همچنین ابلاغ سازوکار اجرایی به واحدهای استانی از سوی وزارت راه و شهرسازی را ضروری می‌داند.

تأخیر در اجرای این تکلیف قانونی، اختلال در سیاست‌گذاری صحیح حوزه مسکن و تضییع حقوق متقاضیان ارزیابی می‌شود.