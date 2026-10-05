به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، همت زاده گفت: سومین آزمون کشوری انتخاب کارشناسان رسمی استاندارد (اشخاص حقیقی) ۲۹ مهر آبان برگزار می‌شود.

وی افزود: این آزمون با محوریت دفتر ارزیابی نرخ کیفیت، توسعه و ترویج استاندارد در چهار زمینه فعالیت شامل ارزیابی انطباق، استانداردسازی، اندازه‌شناسی و تایید صلاحیت برگزار می‌شود.

همت زاده گفت: در بخش استانداردسازی نیز حوزه‌های تدوین استاندارد، آموزش، ترویج استاندارد و توان افزایی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: جزئیات مربوط به نحوه و زمان برگزاری آزمون، شرایط و ضوابط ثبت نام و لینک ثبت نام متقاضیان از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی www.inso.gov.ir به نحو مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد.

وی گفت: منابع مورد نیاز این آزمون در دو بخش عمومی و تخصصی از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان ملی استاندارد در اختیار متقاضیان قرار گرفته است و متقاضیان برای دریافت اطلاعیه‌ها، آخرین اخبار، جزئیات فرایند ثبت نام و سایر اطلاعات مرتبط با آزمون صرفا" اخبار و اطلاعیه‌های منتشر شده از طریق پورتال سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی ذکر شده و پایگاه‌های اطلاع رسانی ادارات کل استاندارد استان‌ها را ملاک قرار دهند.