مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از صرفه‌جویی ۲۱۵ میلیون کیلووات‌ساعتی برق، معادل ۳۰۰ مگاوات، با اجرای طرح ملی «مهتاب» در این استان خبر داد و گفت: این میزان صرفه‌جویی معادل مصرف برق شهرک صنعتی شمس‌آباد است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، امروز در بیست‌ونهمین مانور طرح ملی «مهتاب» با محوریت مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق، محمودی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت: امسال با مجموعه اقدامات انجام‌شده، ناترازی برق به کمتر از ۱۰ هزار مگاوات کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: در استان تهران، امسال در بخش فروش انشعاب جدید به ۴۰ هزار انشعاب رسیده‌ایم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران ادامه داد: امسال ۲۷ هزار کنتور در دستور کار تعویض قرار گرفت که تاکنون ۲۴ هزار مورد آن تعویض شده است.

محمودی با اشاره به نقش نصب شمارگر‌ها در شناسایی انشعاب‌های غیرمجاز گفت: در استان تهران ۶۰ هزار انشعاب غیرمجاز شناسایی شده است.

وی افزود: ۴۵ هزار درخواست انشعاب به صورت سیستمی ثبت شده و در ۱۰ هزار مورد نیز وجه دریافت شده است.

محمودی گفت: در مجموع، از محل اجرای طرح مهتاب ۲۱۵ میلیون کیلووات‌ساعت انرژی آزاد شده که معادل ۳۰۰ مگاوات صرفه‌جویی است و این میزان با مصرف برق شهرک صنعتی شمس‌آباد برابری می‌کند.

وی همچنین از شناسایی بیش از ۱۱۵ صنف در این طرح خبر داد و افزود: در این بخش ۳۷ مورد کنتور تعویض شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران تأکید کرد: با ادامه اجرای طرح مهتاب در ۶ ماه دوم سال، امیدواریم پایداری شبکه برق نیز تداوم داشته باشد.