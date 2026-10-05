به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل خراسان جنوبی گفت: این اقدام در راستای تحقق سند تحول قضایی و با هدف افزایش آگاهی عمومی، شفاف‌سازی فرآیند‌های قضایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین فناوری در حوزه عدالت انجام شده است.

اسماعیلی با اشاره به آمار برگزاری این دادگاه‌ها، افزود: از ابتدای فروردین ۱۴۰۵ تا پایان شهریور، تعداد ۷۳۸ جلسه دادگاه علنی با دانشجویان در بستر سامانه جامع «سهراب» برگزار شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان‌دهنده افزایش ۱۰ درصدی در برگزاری این جلسات است.

به گفته وی همچنین، بیش از ده‌ها جلسه دادگاه علنی برخط با حضور طرفین دعوا به صورت برخط در خارج از کشور بویژه در ایام اربعین برگزار شده است که این خود نشان‌دهنده گستره بین‌المللی این اقدام است.

وی افزود: سامانه «سهراب» به نشانی https://sahrab.adliran.ir به صورت عمومی در دسترس قرار دارد.

به گفته اسماعیلی علاقه‌مندان می‌توانند با استفاده از کد جلسه khjalani به عنوان مهمان در جلسات دادگاه‌های علنی برخط شرکت کنند.

به گفته وی در راستای اجرای سند تحول قضایی و تأکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر گسترش فناوری‌های نوین و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات قضایی، شاهد برگزاری دادگاه‌های علنی برخط در سطح استان بودیم.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان، دادگاه‌های آنلاین را بستری ارزشمند برای ارتقاء دانش حقوقی و بهره‌مندی از تجارب قضات دانست و گفت: مخاطبان اصلی این دادگاه‌ها شامل اساتید و دانشجویان رشته حقوق، کارآموزان قضایی و وکالت، وکلای دادگستری، سردفتران اسناد رسمی و سایر فعالان و علاقه‌مندان حوزه حقوق هستند.

به گفته وی این دادگاه‌ها فضایی تعاملی برای تبادل دانش و تجربه فراهم می‌کنند.