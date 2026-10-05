به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، این طرح که بامشارکت شرکت ملی نفت ایران و اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان به اجرا درآمده در زمینی با زیربنای ۱۴۱۵ مترمربع احداث شده و برای تکمیل و بهره‌برداری از این فضای آموزشی، اعتباری افزون بر ۷۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

همچنین با هدف عدالت آموزشی در شهرستان چاراویماق، امسال علاوه بر این پروژه شاخص تعداد هفت مدرسه دیگر نیز در روستا‌های این شهرستان افتتاح و به بهره‌برداری رسیده است. این مدارسِ تازه تأسیس، برای ارائه خدمات آموزشی مطلوب‌تر نیازمند تجهیز کامل و هوشمندسازی هستند.